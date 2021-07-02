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Движение по новому мосту через Днепр открыли в Рогачеве

02.07.2021 12:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Рогачев /Корр. БЕЛТА/. Движение по новому мосту через Днепр открыли сегодня в Рогачеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что открытие моста - хороший подарок для жителей района и области ко Дню Независимости. "Новый мост соединил две части Рогачевского района и связал между собой трассы М5 и М8. Уверен, этот уникальный для Беларуси мост станет визитной карточкой Рогачева", - подчеркнул он.

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Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что открытие моста - хороший подарок для жителей района и области ко Дню Независимости. "Новый...
 
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