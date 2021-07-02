Источник материала: БелТА

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Общаться с молодежью необходимо на равных, менторский тон недопустим. Такое мнение сегодня во время открытого диалога с молодыми специалистами региона высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Встречу приурочили к Дню молодежи. 25 молодых специалистов из различных отраслей - от медицины и сельского хозяйства до производства и военной сферы - побывали на экскурсии в облисполкоме, из первых уст узнали о работе местных органов власти, реализации молодежной политики в регионе. Завершилось мероприятие открытым диалогом с участием Владимира Караника.

"Сегодня мы встречаемся с будущими руководителями нашей страны. Часто говорю, что эту землю мы не получили в наследство от отцов, а взяли взаймы у внуков. И главная задача нынешних поколений передать им цветущий край", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что важно говорить с молодежью на равных. При этом в общении с молодыми людьми недопустим менторский тон.

"Очень важно слышать молодежь, давать ей слово. Это позволит направить ее энергию в правильное, созидательное русло. Каждый молодой человек хочет, чтобы его таланты были замечены и оценены, и наша задача помочь вам реализовать задумки, найти себя", - обратил внимание Владимир Караник. Он отметил, что встречаться с молодежью необходимо руководителям всех уровней. Это позволяет услышать новые, порой интересные и полезные идеи, зарядиться энергией, взглянуть на ту или иную ситуацию под новым углом.

Во время общения с руководителем области поднимались различные темы. Молодых специалистов интересовали как личные вопросы, например, секреты профессиональной деятельности Владимира Караника, так и более глобальные темы. Среди них, в частности, развитие области, молодежная политика, повышение качества жизни в регионах и многое другое.

"Впечатления положительные. Интересно было узнать, как работают органы власти, приятно было получить ответы на интересующие нас вопросы, убедиться, что молодежной тематике, волнующим нас проблемам уделяется внимание", - рассказали Екатерина и Алексей Ануфриевы. Молодые врачи работают в центральной районной клинической больнице в Островце. Нравится им и работа, и созданные для молодых специалистов бытовые условия. Уезжать из города атомщиков молодые медики не планируют.

Встреча с молодыми специалистами в таком формате в Гродненском облисполкоме прошла впервые. В дальнейшем подобные мероприятия планируют сделать постоянными.-0-