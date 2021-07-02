"Брестоблимущество" выставило на июльские торги 40 объектов неиспользуемой госсобственности

Источник материала: БелТА

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Здание сарая Пружанской центральной районной больницы продали сегодня с аукциона в 18 раз дороже начальной цены, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Первые июльские торги "Брестоблимущества" уже по традиции прошли на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Всего было выставлено к продаже пять лотов. Четыре объекта недвижимости предлагались впервые, в том числе здание сарая Пружанской ЦРБ по ул.Октябрьской. Одноэтажное кирпичное сооружение 1958 года постройки общей площадью 171,5 кв.м собственник оценил в Br1090. На лот претендовали четыре участника. В результате жарких торгов объект ушел с молотка за Br20,1 тыс.

Новым собственником здания стало местное частное предприятие. Вместе с сооружением оно приобрело право аренды земельного участка площадью 0,03 га на 20 лет. Согласно условиям продажи, землю можно использовать под объекты транспорта, торговли, оказания услуг населению.

Всего на июльские торги "Брестоблимущество" выставило 40 объектов неиспользуемой государственной собственности. Очередной аукцион назначен на 6 июля. К продаже предлагаются девять объектов недвижимости, в том числе семь - впервые, два - за одну базовую величину (1 БВ сейчас - Br29). В частности, экспериментальная база "Майск" Ивацевичского района продает два телятника, Малоритское ЖКХ - здания базы и котельной, Каменецкий районный центр гигиены и эпидемиологии - лабораторный отдел, Дрогичинское ЖКХ - баню. В деревне Оранчицы Пружанского района за одну базовую можно купить магазин.-0-