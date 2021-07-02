В Минске 3 июля милиция будет нести службу в усиленном режиме

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 3 июля состоится множество праздничных мероприятий во всех районах города, которые традиционно соберут большое количество участников и зрителей. В связи с этим столичная милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Основные мероприятия запланированы в центральной части города. В 10.00 состоится организованное возложение корзин с цветами к монументу Победы. Пропуск граждан к пл.Победы будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, расположенные по пр.Независимости, ул.Киселева и ул.Захарова. Отдельно предусмотрены пункты пропуска на каждом КПП для ветеранов ВОВ и инвалидов. В период проведения мероприятий на пл.Победы будет временно ограничено движение всех видов транспорта.

Праздничные гуляния в течение дня пройдут на площадке у Дворца спорта, где также в целях безопасности будет организована работа контрольно-пропускных пунктов. В 18.00 на площадке у стелы "Минск - город-герой" состоится праздничный гала-концерт. Пропуск граждан на данное мероприятие будет осуществляться со стороны пр.Машерова и пр.Победителей.

Традиционно в 23.00 на территории Минска в шести местах пройдет праздничный фейерверк.

Правоохранители напомнили, что во время проведения массовых мероприятий запрещается: иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью; проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также иные напитки, за исключением безалкогольных прохладительных напитков в прозрачной пластиковой таре емкостью не более 0,5 л; проносить крупногабаритные вещи; препятствовать работе сотрудников милиции. К местам массовых мероприятий не допустят лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих при себе запрещенные предметы, перечень которых традиционно разместят на информационных стендах возле каждого КПП.

Ряд изменений и ограничений сотрудники Госавтоинспекции вводят в отношении возможностей стоянки и парковки личных транспортных средств в центральной части города. Рекомендовано автовладельцам учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и ориентироваться на объездные участки.

Зрителям мероприятий имеет смысл воспользоваться услугами метро или наземного общественного транспорта. Дополнительно напоминаем о необходимости проявления разумной бдительности: о подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра, следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

"Просим минчан и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности и общественного порядка, и соблюдать правила безопасного поведения", - отметили в ГУВД.-0-

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