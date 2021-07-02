ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Применение международных стандартов финотчетности обсудили в Гомеле

02.07.2021 14:41 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле прошло заседание Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей. Темой для обсуждения стали аспекты применения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) белорусскими организациями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Среди участников заседания - депутаты Палаты представителей, представители Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Аудиторской палаты, а также ведущие специалисты соответствующих служб "Белоруснефти".

Генеральный директор компании Александр Ляхов поблагодарил присутствующих за выбор "Белоруснефти" в качестве примера работы в рамках МСФО, а также рассказал о структуре предприятия, направлениях деятельности в Беларуси и за рубежом, странах присутствия.

"Белоруснефть" является одной из первых организаций в стране, которая, начиная с 2003 года, составляет отчетность в соответствии с МСФО. Участниками совещания был отмечен имеющийся практический опыт компании в этом направлении, который заслуживает внимания. Во время заседания члены комиссии обсудили вопросы, которые возникают при использовании МСФО.

"Такие дискуссии помогают сформировать единую систему в применении МСФО, обозначить проблемные вопросы и внести изменения в соответствующий законопроект", - уверен член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Сергей Стельмашок.

Гости также побывали на производственных объектах "Белоруснефти", где ознакомились с особенностями бурения нефтяных скважин.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди участников заседания - депутаты Палаты представителей, представители Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Аудиторской палаты, а также...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Караник: "В общении с молодежью менторский тон недопустим"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by