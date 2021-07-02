Как будет работать общественный транспорт Минска 3 июля

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Независимости в Минске 3 июля изменяется режим работы общественного транспорта, в ночь на 4 июля работа наземного транспорта и метро продлевается, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Ориентировочно с 7.30 до 11.30 в районе "Чижовка-Арены" изменятся трассы некоторых маршрутов - в связи с проведением спортивного праздника по лыжероллерам "Радость рассвета".

Также примерно с 15.00 до полуночи при проведении праздничных концертов у обелиска "Минск - город-герой" изменятся трассы ряда автобусных маршрутов.

Продлевается работа метрополитена. Станции "Немига", "Октябрьская", "Фрунзенская", "Молодежная", "Купаловская" закроются в 2.10, остальные - в 2.00. Начиная с 17.00 интервал движения поездов составит 6 минут.

Последние отправления наземного транспорта от конечных станций метрополитена "Могилевская", "Каменная горка", "Уручье", "Малиновка" - в 2:30.

Во время торжественной церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции "Площадь Победы".

Подробную информацию о работе транспорта можно найти на сайте ГП "Столичный транспорт и связь".-0-