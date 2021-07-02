В центре Минска 3 июля временно закроют движение - ГАИ

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Независимости, в центре города временно закроют движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

3 июля с 9.00 до окончания праздничных мероприятий, проводимых в первой половине дня на площади Победы, вводится временное ограничение движения транспорта по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улица Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, на улицах Киселева и Коммунистической от проспекта Независимости до улицы Красной.

При проведении вечерних мероприятий с 14.00 снова закроют движение транспорта на участке улицы Ленина от проспекта Независимости, далее по проспекту Победителей до улицы Орловской.

Госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения воздержаться от поездок на личных автомобилях в указанный период времени и для посещения праздничных мероприятий воспользоваться общественным транспортом.

Кроме того, на некоторых улицах с 8.00 3 июля запретят парковку транспортных средств. Так, нельзя будет оставлять автомобили на участке улицы Коммунистической от улицы Красной до дома РСДРП, на местном проезде от улицы Коммунистической (дом РСДРП) до улицы Киселева, на участке улицы Киселева от площади Победы до улицы Красной, а также на местном проезде от улицы Захарова до улицы Фрунзе и по улице Фрунзе - от местного проезда до переулка Войскового.-0-