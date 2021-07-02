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ФОТОФАКТ: Выставка-ярмарка проходит у Дворца спорта
02.07.2021 15:59 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2 по 4 июля 2021 в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь у Дворца спорта в Минске проходит самая большая Республиканская выставка-ярмарка 2021 года.-0-
Фото Андрея Покумейко
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С 2 по 4 июля 2021 в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь у Дворца спорта в Минске проходит самая большая Республиканская выставка-ярмарка 2021...
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