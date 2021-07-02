Крем-суп быстрого приготовления с обнаруженной в нем сальмонеллой изъяли из продажи в Могилеве

Источник материала: БелТА

2 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасный картофельный крем-суп быстрого приготовления изъяли из продажи в Могилеве во время проверки одного из частных торговых предприятий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"В результате проверки обнаружена опасная продукция: суп куриный картофельный крем-пюре с гренками быстрого приготовления российского производства. Установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по безопасности - микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), наличию сальмонеллы", - отметили в инспекции. Фактическое значение показателя КМАФАнМ было превышено в 4 раза, сальмонеллы обнаружены в 25 г продукта.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-