ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Строительно-монтажные работы по реконструкции костела в Будславе планируют начать в августе

02.07.2021 16:45 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительно-монтажные работы по реконструкции костела в Будславе планируют начать в августе. Об этом журналистам рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин, который посетил католический Будславский фест, передает корреспондент БЕЛТА.

Тысячи паломников собрались на традиционном католическом Будславском фесте, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божией Матери. Мероприятие также посетило руководство Миноблисполкома. "Приехал посмотреть, как проходит фестиваль и в очередной раз проверить, каким образом идет восстановление костела, который горел 11 мая. В регионе следят за его судьбой, мы постоянно организовываем встречи по поводу его реконструкции. На следующей неделе будет готова проектно-сметная документация, определена подрядная организация. Ей станет ОАО "Промтехмонтаж", - рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Губернатор отметил, что к строительно-монтажным работам планируют приступить в августе. "Должны выполнить полный ремонт объекта в течение нескольких лет, чтобы быть уверенными в судьбе жемчужины страны. Такую святыню необходимо сохранить для нас и наших потомков", - отметил Александр Турчин.

Как сообщалось, информация о пожаре в костеле поступила спасателям 11 мая в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия.

Невзирая на инцидент, традиционный Будславский фест состоялся. Планируется, что в течение двух дней его посетят более 30 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи паломников собрались на традиционном католическом Будславском фесте, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божией Матери.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Первая вышиванка малышу и концерт под окнами - в Гомеле БРСМ поздравил молодых мам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by