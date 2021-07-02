Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительно-монтажные работы по реконструкции костела в Будславе планируют начать в августе. Об этом журналистам рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин, который посетил католический Будславский фест , передает корреспондент БЕЛТА.

Тысячи паломников собрались на традиционном католическом Будславском фесте, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божией Матери. Мероприятие также посетило руководство Миноблисполкома. "Приехал посмотреть, как проходит фестиваль и в очередной раз проверить, каким образом идет восстановление костела, который горел 11 мая. В регионе следят за его судьбой, мы постоянно организовываем встречи по поводу его реконструкции. На следующей неделе будет готова проектно-сметная документация, определена подрядная организация. Ей станет ОАО "Промтехмонтаж", - рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Губернатор отметил, что к строительно-монтажным работам планируют приступить в августе. "Должны выполнить полный ремонт объекта в течение нескольких лет, чтобы быть уверенными в судьбе жемчужины страны. Такую святыню необходимо сохранить для нас и наших потомков", - отметил Александр Турчин.

Как сообщалось, информация о пожаре в костеле поступила спасателям 11 мая в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия.

Невзирая на инцидент, традиционный Будславский фест состоялся. Планируется, что в течение двух дней его посетят более 30 тыс. человек.-0-