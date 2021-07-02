Правоохранителям Гродненской и Брестской областей вручили государственные награды

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные награды вручены сотрудникам органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей в преддверии Дня Независимости, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Независимо от звания, должности и срока службы мы любим и оберегаем свою Родину. Служение Отечеству никогда не было легким делом. Это всегда тяжелый труд, но труд, почитаемый людьми. Прошедшие события показали, что, выполнив задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, органы внутренних дел сохранили целостность страны и обеспечили безопасность граждан. Мы сохранили будущее Беларуси, будущее наших детей и внуков", - сказал замминистра МВД Геннадий Казакевич. По его словам, врученные медали - знак уважения и благодарности правоохранителям от Президента и всего белорусского народа.

С Днем Независимости всех присутствующих на церемонии поздравил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он выразил благодарность сотрудникам милиции, что в тяжелое для страны время они выполнили свой долг, сохранили верность присяге, а сегодня продолжают оберегать покой граждан. "Совместными усилиями, каждый на своем рабочем месте, мы сможем и в дальнейшем обеспечить динамичное развитие нашего государства, сохранить независимость и спокойствие", - подчеркнул он.

Правоохранителей поприветствовали помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова, руководитель Гродненской епархии епископ Антоний. В церемонии награждения также приняли участие начальники УВД Гродненского и Брестского облисполкомов Дмитрий Резенков и Олег Шуляковский.

Медалей "За отличие в охране общественного порядка" удостоены около 250 сотрудников милиции. Эта высокая награда вручается за личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при задержании преступников, охране жизни и здоровья людей.-0-