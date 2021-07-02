Пока народ един, ему не страшны никакие испытания - Соловей

Источник материала: БелТА

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пока народ един, ему не страшны никакие испытания. Убежденность в этом высказал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном собрании и концерте, посвященным Дню Независимости, которые прошли в Гомеле в общественно-культурном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сильная, свободная Беларусь уверенно идет по избранному пути. Мы сплоченная, энергичная и трудолюбивая нация. И пока мы едины, нам не страшны никакие испытания", - сказал губернатор.

Он поздравил жителей региона с главным праздником государства - Днем Независимости.

"Выдержав все жестокие испытания, наш народ остался преданным родной земле. До победного мая оставался еще почти год, а освобожденная Беларусь, обескровленная, но непокоренная, приступила к восстановлению, а точнее возрождению своих городов и сел", - обратился к страницам истории руководитель региона.

Он привел такую цифру: на конец 1944 года на территории области без родителей остались 4,7 тыс. детей. "Это количество соизмеримо с пятью современными городскими школами. Однако беспризорными не остался никто. Тех, кто постарше, трудоустроили. Остальных, кого не усыновили, определили в детские дома, передали в опеку", - отметил Геннадий Соловей.

Он напомнил: с первых дней после освобождения велись масштабные работы по всем направлениям: восстанавливали предприятия, строили жилье и инфраструктуру, помогали фронтовикам. "В феврале 45-го на собранные трудящимися Гомеля средства построена и отправлена на фронт танковая колонна. На собранные в Речицком районе деньги для Речицкой авиадивизии построен самолет "Призывник Речицы", - привел примеры председатель облисполкома.

Параллельно заводы и фабрики выпускали первую продукцию. "От сортировок "Гомсельмаша", техники станкостроительного завода Кирова и чугунных плит завода "Двигатель революции" до гречки, светиловичского масла, "спартаковских" конфет, копченой рыбы и сушеных овощей, обуви и одежды", - перечислил товары того времени руководитель области.

Массово открывались школы и медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты. "Еще идет война, а в июле 1944 года областная библиотека Ленина принимает первых читателей. В том же 1944-м в районах области капитально отремонтировали 440 км дорог, восстановили почти 6 км мостовых сооружений. За 1945 год в Гомельской области построено 13,5 тыс. домов, куда вселились более 56 тыс. человек", - обратился к цифрам и фактам Геннадий Соловей. По его словам, самым же жизнеутверждающим фактом для региона стало открытие в июне 1944 первого в Гомеле родильного дома.

"Какая все-таки могучая нация - белорусы. В тяжелейших условиях наши деды и прадеды выстояли. Не жалея собственного здоровья, не считаясь с личными интересами, вдохнули жизнь в каждый населенный пункт, воздвигли для нас страну, лучше которой нет. Здесь самое чистое небо и неограниченные возможности для самореализации, здесь радостно детям и спокойно старикам, здесь живут самые замечательные люди, которые ценят прошлое, любят настоящее, с уверенностью смотрят в будущее", - подчеркнул председатель облисполкома.

Он обратил внимание: Беларусь - миролюбивая и открытая страна, оплот стабильности и доброжелательности.

Геннадий Соловей поблагодарил ветеранов за великий подвиг освобождения. "Спасибо за то, что и сегодня вы являетесь нашей духовной опорой", - сказал он и пожелал жителям региона новых побед, добрых дел.

Продолжила торжественное собрание программа Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.-0-