В Минске во время велопробега 3 июля будет ограничено движение транспорта

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время велопробега "Ценим прошлое. Верим в настоящее. Идем в будущее - ВМЕСТЕ" 3 июля будет ограничено движение транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с проведением массового велопробега завтра с 12.00 до 14.00 будет временно ограничено движение на улицах Матусевича, Колесникова и Неманской.

ГАИ просит автомобилистов заранее с учетом указанной информации планировать свой маршрут.-0-