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В Минске во время велопробега 3 июля будет ограничено движение транспорта
02.07.2021 19:19 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время велопробега "Ценим прошлое. Верим в настоящее. Идем в будущее - ВМЕСТЕ" 3 июля будет ограничено движение транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с проведением массового велопробега завтра с 12.00 до 14.00 будет временно ограничено движение на улицах Матусевича, Колесникова и Неманской.
ГАИ просит автомобилистов заранее с учетом указанной информации планировать свой маршрут.-0-
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В связи с проведением массового велопробега завтра с 12.00 до 14.00 будет временно ограничено движение на улицах Матусевича, Колесникова и Неманской.
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