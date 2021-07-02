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Дорожную разметку в Минске в ночь на 3 июля будут наносить на семи участках
02.07.2021 20:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку планируется нанести на семи участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 3 июля дорожную разметку будут наносить на ул.Байкальской, ул.Варвашени, ул.Городецкой, ул.Шафарнянской, развязке пр.Победителей - ул.Орловская, участке ул.Орловской от ул.Тимирязева до пр.Победителей, участке ул.Бобруйской от ул.Ленинградской до ул.Ульяновской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.
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