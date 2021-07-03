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Дорожную разметку сегодня будут наносить на шести участках в Минске
03.07.2021 09:35 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на улицах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланирована работа на ул.Харьковской, Бетонном проезде, ул. Веры Хоружей, ул.Неманской, ул.Слободской и ул.Уборевича.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.-0-
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланирована работа на ул.Харьковской, Бетонном проезде, ул. Веры Хоружей, ул.Неманской, ул.Слободской и ул.Уборевича.
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