Дорожную разметку сегодня будут наносить на шести участках в Минске

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на улицах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланирована работа на ул.Харьковской, Бетонном проезде, ул. Веры Хоружей, ул.Неманской, ул.Слободской и ул.Уборевича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог.-0-