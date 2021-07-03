Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 9 участках

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 9 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до полуночи мобильные контролеры будут следить за обстановкой на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч) и пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики установят на пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч) и ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-