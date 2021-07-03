|
ФОТОФАКТ: В Гомеле в День Независимости прошло праздничное шествие
03.07.2021 10:59 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле по улице Советской до площади Труда к Вечному огню прошло шествие ветеранов, трудящихся и творческой молодёжи.-0-
Фото Сергея Холодилина
Участник шествия Макар Тетерин
Участники шествия Галина Кошелапова с внучкой Русланой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле по улице Советской до площади Труда к Вечному огню прошло шествие ветеранов, трудящихся и творческой молодёжи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)