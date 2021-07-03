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Шерстнев: День Независимости является моментом особого единения граждан
03.07.2021 12:21 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В истории каждой страны есть события, вызывающие особый патриотический подъем и единение граждан, и День Независимости является как раз таким моментом. Об этом на торжественном митинге главного для страны праздника заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.
В Витебске празднование Дня Независимости началось с
Он также напомнил о важных вехах военной истории Витебщины, таких как первый залп "катюши" под Оршей, оборона Полоцка, танковое сражение под Сенно. Вера в победу в те годы помогала солдатам и мирным жителям выстоять. Сегодня наследники героев, которые ценой собственной жизни отвоевали свободу родной земли, чтут их память.
Витебчанка Наталья Фицнер с сыном Арсением приходит на главную площадь областного центра в каждый значимый праздник. День Независимости для нее особенный: ее дедушка и бабушка пережили войну. Дедушка воевал на фронте, дошел до Берлина и вернулся с наградами. Память о нем Наталья Фицнер передает сыну, воспитывает в нем правнука Победы, который с уважением и трепетом будет относиться к подвигу прадеда.
Дети, которые также пришли с родителями на большой праздник, впитывают атмосферу единения. Для семилетней Леры Борисенок это еще один день, когда можно прийти к "Трем штыкам", возложить цветы к монументу, вспомнить те военные рассказы, которые она читала в школе. День Независимости запомнится ей радостными лицами взрослых, яркими флагами и торжественным шествием. Теперь настал черед юной витебчанки и ее сверстников принимать эстафету памяти о подвиге белорусского народа, отвоевавшего свою свободу и право на самоопределение.-0-
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В истории каждой страны есть события, вызывающие особый патриотический подъем и единение граждан, и День Независимости является как раз таким моментом. Об этом на...
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