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ФОТОФАКТ: 3 июля на площади Церемониалов Брестской крепости почтили память погибших солдат Великой Отечественной войны
03.07.2021 12:21 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. 3 июля на площади Церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" почтили память погибших солдат Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие руководство области и города, руководство и офицеры Брестского гарнизона, духовенство, представители трудовых коллективов предприятий Бреста и молодежь. -0-
Фото Вадима Якубёнка
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко
Председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич и Юрий Шулейко
Ветеран Великой Отечественной войны Константин Кругликов (в центре)
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ФОТОФАКТ: 3 июля на площади Церемониалов Брестской крепости почтили память погибших солдат Великой Отечественной войны
В мероприятии приняли участие руководство области и города, руководство и офицеры Брестского гарнизона, духовенство, представители трудовых коллективов...
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