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ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве

03.07.2021 12:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава", посвященное Дню Независимости и 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков, прошло у мемориального комплекса "Буйничское поле".-0-

Фото Олега Фойницкого

ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
 
Теги: Могилев
 
 
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Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава", посвященное Дню Независимости и 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков, прошло у мемориального...
 
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