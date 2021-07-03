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ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" прошло в Могилеве
03.07.2021 12:21 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава", посвященное Дню Независимости и 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков, прошло у мемориального комплекса "Буйничское поле".-0-
Фото Олега Фойницкого
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Торжественное мероприятие "Абаронцам - слава", посвященное Дню Независимости и 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков, прошло у мемориального...
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