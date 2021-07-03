День Независимости стал символом мужества и героического прошлого Беларуси - Заяц

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3 июля, Буйничи /Корр. БЕЛТА/. День Независимости - символ мужества и героического прошлого Беларуси. Об этом заявил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц во время торжественного мероприятия "Абаронцам - слава", посвященного Дню Независимости и 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"День Независимости - символ единства нашего общества, преемственности поколений и уважения традиций. Этот праздник воплощает в себе мужество и героическое прошлое нашего народа. Независимость Беларуси основана на заслугах поколения победителей. В июне 1941 года на нашу землю двинулась безжалостная армада, несущая горе и смерть, но встретила сильный отпор. На защиту Отечества поднялась вся страна, - сказал Леонид Заяц. - Сегодня мы вспоминаем подвиг защитников нашего Могилева. 80 лет назад на этом святом для каждого из нас месте - Буйничском поле - начала рождаться Великая Победа. Оборона города длилась 23 дня. Героическая оборона Днепровского рубежа во многом стала причиной срыва гитлеровского плана молниеносной войны".













Леонид Заяц обратился к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и поблагодарил их за спасение нашей страны. "За независимость Родины и наше будущее вы вынесли непосильные испытания, проявили несгибаемый характер, волю и единство, сокрушили врага и принесли нам победу. Ратным подвигом вы отстояли страну, титаническим трудом восстановили ее из руин. Мы восхищаемся вами! Мы в вечном долгу перед вами. Мы обещаем сохранить правду о войне, сделаем все, чтобы наши потомки гордились подвигом предков. И сделаем все, чтобы наша Беларусь оставалась мирной, гордой и сильной страной".





Торжественное мероприятие прошло у мемориального комплекса "Буйничское поле". Его участниками стали представители Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, областного и городского Советов депутатов, представители Министерства архитектуры и строительства, Министерства информации, Совета Республики, Палаты представителей Национального собрания, силовых структур, общественных организаций города и области, трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений, ветераны и молодежь. Собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны.

















Участницей большого праздника стала бывшая узница Галина Рыбцова. Женщина поздравила всех белорусов с праздником и пожелала мира и добра. "Сегодня наш общий праздник, день, когда Беларусь обрела свою независимость. Приятно, что сегодня собралось много молодых людей: они понимают, через что прошла наша страна в страшные годы войны. Дай бог, чтобы земле никогда ничего не угрожало, небо оставалось мирным, а люди счастливыми", - сказала Галина Рыбцова.

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Пустынцев отметил, что очень гордится современной Беларусью и ее жителями. "Сегодня я вспоминаю прошлое, как было тогда тяжело. Но сегодня еще и день радости не только для старшего, но и подрастающего поколения. Наша молодежь берет пример с моего поколения, - поделился ветеран. - Всех могилевчан, жителей Беларуси поздравляю с Днем Независимости. Она очень тяжело досталась нам. А молодежи предстоит хранить и оберегать нашу страну и мирную жизнь в ней".

Зрителям представили насыщенную творческую программу. Здесь прошла реконструкция боев обороны Могилева - представление шло как на земле, так и в воздухе. Яркие концертные номера подготовили творческие коллективы города. Участниками представления стали более 500 человек, зрителей на Буйничском поле собралось около 5 тыс.-0-









































Фото Олега Фойницкого