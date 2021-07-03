|
Независимость дает возможность народу выбирать свою судьбу - мнение
03.07.2021 13:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Независимость - это возможность народа самому выбирать свою судьбу, жить и развиваться. Акцент на этом сделал сегодня в Гомеле командир кадетского класса, призер областного этапа конкурса "Школа безопасности" Данила Шумкевич
Данила Шумкевич считает День Независимости главным праздником страны. "Независимость - это возможность для нашего народа самому выбирать свою судьбу, жить и развиваться, творить и дружить, создавать семьи и растить детей", - убежден кадет.
Он отметил, что является правнуком советского танкиста Онуфрия Шумкевича. "Я испытываю чувство неподдельной гордости за Победу и свободу, которую прадед оставил мне в наследство", - признался молодой человек и пообещал учиться и работать на благо страны.
Данила Шумкевич рассказал, что на Вечном огне в Гомеле в течение 80 дней кадеты с чувством особой ответственности несли эстафету памяти. "И никакие обстоятельства не помешали нам с честью выполнить эту почетную миссию", - добавил он.
Кадет выразил глубокую признательность всем ветеранам за их мужество и силу духа, самоотверженность и любовь к родному краю.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Независимость - это возможность народа самому выбирать свою судьбу, жить и развиваться. Акцент на этом сделал командир кадетского класса, призер областного этапа...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)