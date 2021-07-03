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Сила дружбы и веры помогала белорусам восстанавливать страну после войны - ветеран

03.07.2021 13:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сила дружбы и веры помогала белорусам восстанавливать страну после Великой Отечественной войны. Акцент на этом сделал сегодня участник Великой Отечественной войны Алексей Пимонов в Гомеле на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости Беларуси и 77-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Ветеран обратил внимание, что 3 июля - она из самых главных дат для белорусского народа. "Годы стирают из памяти многое, но нам никогда не забыть тех трагических дней, когда беды и страдания пришли к нашему народу", - сказал он.

За годы оккупации страна была истерзана, разрушена, напомнил ветеран. "Но могучая сила дружбы и веры в светлое будущее, самоотверженность людей помогали восстанавливать Беларусь. В короткие сроки наша Родина возродилась из руин и пепла. И сегодня мы гордимся независимой Беларусью", - подчеркнул он.

Обращаясь к молодому поколению, Алексей Пимонов призвал беречь славные традиции отцов и дедов, быть достойными тех, кто отдал жизни за свободу Родины.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Ветеран обратил внимание, что 3 июля - она из самых главных дат для белорусского народа. "Годы стирают из памяти многое, но нам никогда не забыть тех трагических дней,...
 
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