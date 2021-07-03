Караник: мы должны сохранить наш цветущий край и передать его будущим поколениям

Источник материала: БелТА

3 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее поколение должно сохранить цветущий и красивый белорусский край и передать его потомкам. Об этом сказал сегодня во время торжественного митинга председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественные мероприятия ко Дню Независимости в Гродно начались с церемонии возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в парке им. Жилибера. Участие в ней приняли представители местной власти, организаций, предприятий, учебных учреждений города, общественных организаций, а также ветераны и жители города. Открыл праздник торжественный митинг на площади Ленина.

"Сегодня мы отмечаем главный государственный праздник страны. В той унесшей каждого третьего белоруса войне ковалась наша свобода, закалялась воля, отстаивалось право на самоопределение. Именно тогда проявились лучшие национальные черты белорусов. В их числе - истинный патриотизм, выдающееся мужество, несгибаемая стойкость, неразрывное единство и сплоченность", - сказал Владимир Караник. По его словам, эти качества наряду со стремлением созидать помогли восстановить страну после страшной войны. Сейчас, опираясь на эти исторические события, белорусы пишут свою собственную независимую историю.





Владимир Караник

"Мы должны беречь нашу страну, сохранить ее независимость. Мы обязаны передать наш цветущий, красивый, комфортный для жизни край будущим поколениям, которые будут и дальше развивать Беларусь", - подчеркнул Владимир Караник.

Он отметил, что, заплатив слишком дорогую цену за независимость и суверенитет, стабильность и безопасность на родной земле, белорусы готовы их защищать. "Но нам чуждо вмешательство во внутренние дела других государств, развязывание конфликтов. Любые противоречия, разногласия и споры мы привыкли решать исключительно мирным путем в конструктивном русле. Но, уважая других, мы хотим такого же отношения к себе", - резюмировал Владимир Караник.





Сегодня весь центр Гродно превратился в большую праздничную площадку. Одной из главных локаций стала площадь Ленина, где развернулась площадка "Мы - единое целое". На протяжении дня гостей праздника здесь ждут концерты и музыкальные программы. В парке им. Жилибера работают интерактивные площадки "Наши бренды", "Шаги к Олимпу", "Зоосад" и другие. На площади Тызенгауза экстренные службы города открыли остров безопасности с показом техники, тематическими игровыми и развлекательными площадками. Улица Советская на день стала гродненским бродвеем с выставками, концертами и другими развлечениями. Праздничные площадки также открыли в спальных районах города.

Вечером на площади Ленина жители города присоединятся к традиционной республиканской акции "Споем гимн вместе". Завершат праздник фейерверк и лазерно-световое шоу.-0-









Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колесников









Владимир Караник и Владимир Колесников





















Фото Леонида Щеглова