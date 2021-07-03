Инновации помогут Беларуси сделать рывок вперед - почетный гражданин Бреста

Источник материала: БелТА

3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инновации помогут Беларуси двигаться вперед более интенсивно. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА во время торжественных мероприятий в честь Дня Независимости почетный гражданин Бреста, председатель областной организации РОО "Белая Русь" Петр Пойта.

По мнению профессора, День Независимости нужно рассматривать не просто как очень важный праздник, но и как определенную веху между прошлым и будущим. "Я, как представитель науки, сделал бы акцент на инновациях в производстве. И речь не столько о дополнительных средствах. Нужно дать людям возможность проявить свою инициативу в этой области. На этом может получиться хороший рывок. Здесь я вижу резерв, который позволит нам пойти вперед более интенсивно", - считает Петр Пойта.

Этот вопрос руководитель региональной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь" знает, что называется, изнутри. Он продолжает преподавать в Брестском техническом университете, заниматься научной деятельностью и делиться знаниями с молодежью.

"Толковые, умнейшие ребята есть. Надо им только помочь проявить, реализовать себя. Мы очень много делаем и в области строительства, и диссертации защищаем, и молодежь хорошие идеи предлагает. И промышленность, и бизнес должны быть заинтересованы в том, чтобы внедрять инновации, ввести какую-то статью расходов на эти цели. Не чужое нужно закупать, а использовать свой потенциал", - убежден доктор технических наук.-0-