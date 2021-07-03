РЕПОРТАЖ: Как Могилев превратился в город-праздник в День Независимости

Источник материала: БелТА

В День Независимости Могилев превращается в настоящий город-праздник. Концерты на открытых площадках, интерактивы, выставки, ярмарки-продажи и много хорошего настроения. Как рассказали в горисполкоме, в этом году для жителей и гостей областного центра подготовили много сюрпризов. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, как Могилев отмечает главный государственный праздник и чем удивляют горожан в этот раз.





Старт праздничному дню дали на Буйничском поле: здесь прошло торжественное мероприятие "Абаронцам - слава" к 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Его участниками стали представители Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, общественных организаций города и области, трудовые коллективы организаций и учреждений, ветераны и молодежь. Собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц призвал могилевчан ценить и оберегать нашу мирную страну, помнить о том, какую цену заплатил белорусский народ за свою независимость.









"Сегодня на каждом из нас лежит высочайшая ответственность за мир и порядок. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко потерять безопасность, спокойствие и суверенитет и каких неимоверных усилий стоит все это сохранить. Уроки истории учат: обрести независимость мало - надо уметь ее защитить, отстоять и сберечь, - отметил Леонид Заяц. - В этот светлый и радостный день я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра!"





После официальной части состоялся большой праздничный концерт с театрализованной реконструкцией боев во время обороны Могилева в 1941 году - красочное действо шло как на земле, так и в небе. Над мемориалом взмыли два самолета, которые изображали советский и немецкий истребители.









Могилевчанка Алина Секацкая пришла на торжество с дочкой Кирой. "Моя дочка еще маленькая, ей всего три года, но я хочу приобщать ее к героической истории нашего города, нашей страны. В силу возраста она еще не понимает военные фильмы, потому мы пришли сегодня на Буйничское поле. Кира хочет посмотреть на танки и самолеты, которые спасали Беларусь. Конечно, она многого не понимает, но потом, когда станет старше, будет вспоминать, как мы ходили на такие праздники, - поделилась Алина Секацкая. - Когда я была маленькая, мы всей семьей каждый год ходили на парады 9 мая, 3 июля, потом смотрели трансляции по телевизору. Мой дедушка пережил войну, рассказывал о том времени. Важно сохранить эту память, эти истории, передать их нашим детям. Чтобы те ужас и боль никогда не повторились на нашей земле, чтобы страна развивалась, а у детей было счастливое и беззаботное детство".





В течение всего дня на Буйничском поле будет работать выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси. Познакомиться с ней может любой желающий.





Продолжается праздничный день в Могилеве: в парке Подниколье для маленьких горожан и их родителей подготовили четырехчасовой праздник "Улыбнись, планета! В Могилеве - лето!". В программе - тематические квесты, интерактивные площадки "Лето туристическое", "#Мая_Зямля_Прыдняпроўе", "Легенды о Машеке", "Могилев эпохи Средневековья", "Могилев советский", "Могилев - город мужества и боевой славы" и другие. Свои площадки обустроили силовые ведомства, в том числе МЧС и ГАИ, а сотрудники Могилевского областного управления Департамента охраны МВД подготовили показательное выступление кинологической службы. Умные, красивые и послушные собаки не оставили равнодушными даже взрослых - все хотели погладить животных, поиграть с ними и сделать фото на память.









Детям в парке раздолье: можно покататься на пони, сделать аквагрим, поиграть в спортивные игры, посетить мастер-классы. Тут роспись и плетение браслетов, рисование различными техниками, плетение венков и многое другое. Для маленьких гостей и их родителей до 16.00 организовали концертную программу.









Виталий и Алена Дубоделовы приехали на праздник с дочерью Анютой. Маленькая могилевчанка рассказала, что успела покататься на пони с крыльями, послушать песни и теперь они всей семьей идут делать ей красивый аквагрим.

"Для нас День Независимости в первую очередь праздник семейный. Сегодня отличная погода, в парке развернули такой большой праздник - пришли за хорошими впечатлениями, - поделился могилевчанин. - Этот день важный для нашей страны. Когда мы были маленькими, у нас были другие праздники: мы тогда жили в СССР. А этот праздник пришел к нам, когда мы были уже постарше. Государство, в котором мы живем, это одна большая семья, которая растет, развивается. И мы часть этой семьи".





Еще одна яркая точка на праздничной карте Могилева - "Город мастеров", который обустроился в сквере имени А.И.Герцена за Могилевским драматическим театром. Здесь самые разнообразные изделия ручной работы представили ремесленники, детские школы искусств, учреждения образования Могилева, центры социального обслуживания населения со всей области. В широком ассортименте украшения из натуральных камней, дерева и кожи, уникальные предметы интерьера, мыло ручной работы, картины, сумки и многое другое - разбегаются глаза. Здесь же свои работы представили молодые художники города, одна из которых Кристина Башаримова.

"Я создаю линейные рисунки, чаще всего это различные абстракции, которые основаны на моих чувствах, взглядах, внутренних ощущениях. Участником такой ярмарки я стала впервые, мне интересно узнать, что думают люди про современное искусство, - отметила художница. - Сегодня большой праздник в нашей стране - День Независимости. У людей хорошее настроение, потому я решила, что это лучший день, чтобы продемонстрировать свое творчество".





Как поделились гости "Города мастеров", отсюда сложно уйти с пустыми руками. Выставка-ярмарка будет работать до 18.00.





На площадке у Могилевского лечебно-диагностического центра ведущие предприятия города подготовят свои развлекательные программы. Здесь можно не только послушать концертные выступления, но и попробовать продукцию "Бабушкиной крынки", "Домочая", Могилевского мясокомбината и других производителей.





В этом году новинкой праздника станет театрализованная экскурсия по городу "Ожившая история". Отправной точкой намечена городская ратуша. У знаковых мест в Могилеве туристов приветствуют исторические личности, которые разыгрывают небольшие театрализованные постановки. По задумке организаторов это поможет не только лучше узнать город, но и окунуться в совсем другую эпоху. Закончится необычная экскурсия на площади Звезд - каждый желающий сможет попросить у Звездочета исполнения своего самого заветного желания. Городская легенда гласит, что для этого необходимо взять за руку Звездочета, и мечта обязательно сбудется.





Продолжатся гуляния на площади Славы. Здесь пройдет большая концертная программа при участии коллективов и солистов Могилевской области и звезд белорусской эстрады. Вместе с руководством региона и города зрители концерта присоединятся к общереспубликанской акции "Споем гимн вместе", после которой небо над городом раскрасит праздничный фейерверк.





Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-