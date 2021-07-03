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Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции

03.07.2021 16:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни мероприятий разного уровня, несколько праздничных площадок по всем районам столицы - Минск продолжает отмечать День Независимости. В торжественной церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы сегодня участвовал и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной мэрии.

Мероприятие собрало многочисленные официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, молодежь.

"Этот праздник олицетворяет неразрывную связь героического прошлого и созидательного настоящего страны. Он неизменно напоминает об исключительной ценности каждой минуты мирной жизни и общей ответственности за будущее нашей Родины, он объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее многовековую историю и традиции", - сказал Владимир Кухарев.

Председатель городского Совета депутатов Андрей Бугров добавил, что "современная Беларусь идет уверенным путем развития, продолжает поступательное движение вперед, опираясь на славные подвиги, опыт и самоотверженность поколений".

Пришедшие на площадь Победы минчане почтили минутой молчания память погибших. О важности памяти, знания истории своей страны высказался и помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков: "Каждый третий погиб. Мы должны их помнить. Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего. Всех поздравляю с праздником, здоровья, удачи, процветания нашей республике".

Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции

Утром возле "Чижовка-Арены" уже состоялся большой спортивный праздник, с полудня возле Дворца спорта и на площадке Верхнего города звучат белорусские мелодии, выступают народные коллективы и звезды эстрады.

Вечером от стелы "Минск - город-герой" разнесется многоголосье "Хора Турецкого", в 21.00 здесь начнется праздничная концертная программа "Споем гимн вместе" с участием солистов белорусской эстрады, творческих коллективов страны. Завершит музыкальный опен-эйр хедлайнер из России.

Праздничные мероприятия проходят во всех районах столицы: массовые гуляния, торговля и концерты, квесты и конкурсы, мастер-классы, фотозоны и дискотеки с розыгрышами призов. Министерство обороны в семи районах города организовало выставку военной техники. Подкрепиться отдыхающие могут в точках общепита и торговли на 13 площадках.

Финальным аккордом празднований станет красочный фейерверк: в 23.00 его запустят в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной водохранилища Дрозды, на площадках у "Чижовка-Арены" и Национальной библиотеки.-0-

Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции
Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции
Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции
Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции
Кухарев: День Независимости объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю и традиции

Фото Сергея Лукашова

 
Теги: Минск
 
 
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Более сотни мероприятий разного уровня, несколько праздничных площадок по всем районам столицы - Минск продолжает отмечать День Независимости.
 
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