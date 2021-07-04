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На участке МКАД в ночное время временно ограничат движение

04.07.2021 11:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке МКАД в ночное время временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтом дорожного покрытия на 44-м км МКАД (транспортная развязка у деревни Зацень) в ночное время с 4 по 31 июля будет ограничено движение транспорта с сохранением двух полос - по одной в каждом направлении", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В связи с ремонтом дорожного покрытия на 44-м км МКАД (транспортная развязка у деревни Зацень) в ночное время с 4 по 31 июля будет ограничено движение транспорта с...
 
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