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ФОТОФАКТ: Брестский полумарафон собрал около 1 тыс. участников
04.07.2021 13:53 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
4 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. 4 июля около 1 тыс. участников приняли участие в Брестском полумарафоне. В нем приняли участие спортсмены и любители разных возрастов из разных регионов Беларуси.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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В нем приняли участие спортсмены и любители разных возрастов из разных регионов Беларуси.
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