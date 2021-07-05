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Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах Минска

05.07.2021 07:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость по улицам Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь, (60 км/ч) и Чкалова, д.1 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 они будут работать на МКАД, 53-м км (90 км/ч), проспекте Независимости, д.99 (60 км/ч), проспекте Независимости, д.156 (80 км/ч), Партизанском проспекте, д.75 (60 км/ч) и улице Орловской, д.80 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики будут контролировать скорость на проспектах Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч) и Пушкина, д.55 (60 км/ч), улицах Денисовская, в районе пересечения с переулком Соколянским, (60 км/ч) и Притыцкого, д.60 к.5 (60 км/ч).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 19.30 до 3.00 датчики будут контролировать скорость на проспектах Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч) и Пушкина, д.55 (60 км/ч), улицах Денисовская, в районе пересечения с...
 
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