Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный проект "У всех есть шанс" объявлен в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ООО "БелВторОтходы".

Предприятие проводит акцию совместно с международным благотворительным фондом помощи "Шанс", который за 12 лет работы оказал помощь более чем тысяче детей с различными заболеваниями. К участию приглашаются жители областного центра и Могилевского района. Все, что для этого необходимо, - сдать старую и неисправную бытовую технику на переработку.

"Согласно установленным тарифам в зависимости от веса утиля клиенту положено денежное вознаграждение, от которого он может отказаться в пользу тяжелобольных детей, - пояснили собеседники. - За такое доброе дело мы дарим ему символический сувенир. Он будет напоминать человеку о нашей акции и о том, что он внес посильный вклад в спасение ребенка".

Пункт приема бытовой техники работает с понедельника по пятницу по адресу: ул. Мовчанского, 3а. Также возможно заказать вывоз ненужных вещей по короткому номеру 7705.-0-