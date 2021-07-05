Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Семинар по вопросам энергосбережения пройдет в Бобруйске 7 июля. Такая информация размещена на сайте Бобруйского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Бесплатный семинар проведет в здании Бобруйского горисполкома Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Его участниками станут специалисты из Бобруйска, Осиповичского, Кировского и Бобруйского районов.

"Участие в семинаре позволит приобрести или обновить знания по составлению программ по энергосбережению, расчету технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий, нормированию топливно-энергетических ресурсов, заполнению отчетности по формам "4-энергосбережение (Госстандарт)" и "Сведения о нормах расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг)". А также познакомиться с изменениями в законодательстве в части энергосбережения и получить ответы на интересующие вопросы в сфере энергосбережения", - отметили организаторы.

Они также подчеркнули, что участникам мероприятия необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим.

Начало семинара в 10.00.-0-