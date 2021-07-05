ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семинар по вопросам энергосбережения пройдет в Бобруйске 7 июля

05.07.2021 09:35 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Семинар по вопросам энергосбережения пройдет в Бобруйске 7 июля. Такая информация размещена на сайте Бобруйского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Бесплатный семинар проведет в здании Бобруйского горисполкома Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. Его участниками станут специалисты из Бобруйска, Осиповичского, Кировского и Бобруйского районов.

"Участие в семинаре позволит приобрести или обновить знания по составлению программ по энергосбережению, расчету технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий, нормированию топливно-энергетических ресурсов, заполнению отчетности по формам "4-энергосбережение (Госстандарт)" и "Сведения о нормах расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг)". А также познакомиться с изменениями в законодательстве в части энергосбережения и получить ответы на интересующие вопросы в сфере энергосбережения", - отметили организаторы.

Они также подчеркнули, что участникам мероприятия необходимо соблюдать дистанцию и масочный режим.

Начало семинара в 10.00.-0-

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесплатный семинар проведет в здании Бобруйского горисполкома Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Благотворительный проект "У всех есть шанс" объявлен в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by