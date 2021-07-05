В Смолевичском районе 7-9 июля пройдут учения по ликвидации ЧС

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе во время учений, которые пройдут 7-9 июля, будут отработаны действия органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.

Ориентировочно, комплексные учения начнутся в 10.00, практическая часть - в 11:00. По легенде, на территории Смолевичского района в эти дни объявлено штормовое предупреждение о приближении циклона с порывами ветра до 25 м/с, прогнозируются подтопления территорий района. Из-за ураганного ветра на отдельных участках автодорог могут падать деревья и появляться автомобильные заторы. Возможны повреждение зданий и сооружений, обрывы воздушных линий электропередачи.

"В первый день учений на железнодорожной станции в Смолевичах сойдет с рельсов железнодорожный вагон, что приведет к загоранию цистерны с дизельным топливом, существует угроза взрыва соседней цистерны с бензином. В зону возможного поражения попадает расположенное рядом предприятие", - сообщили в МЧС. На этом этапе спасатели эвакуируют из здания вокзала пассажиров и разместят в пункте временного пребывания. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будут задействованы пожарный и восстановительные поезда.

Позже вблизи населенного пункта Петровичи, по легенде учений, произойдет падение легкомоторного самолета, в результате пострадают люди, загорится лес в зоне крушения. Для ликвидации пожара в природной экосистеме потребуется помощь авиации МЧС.

Далее чрезвычайные ситуации произойдут на водной акватории. В результате подрыва неизвестными будет повреждена дамба, что приведет к прорыву водохранилища. О случившемся жителям сообщат через СМИ и систему оповещения, им предоставят возможность покинуть опасную зону, на время отсутствия хозяев организуют охрану домовладений и имущества. Для ликвидации последствий аварии специалисты предприятия мелиоративного строительства проведут условное восстановление дамбы. Сотрудники РОВД продемонстрируют задержание преступников с использованием служебной разыскной собаки.

Затем аварийные службы ликвидируют последствия ДТП со съездом легкового автомобиля в Петровичское водохранилище, спасут водителя и устранят утечку бензина. Здесь же помощь понадобится двум рыбакам, которые оказались в воде из-за опрокидывания резиновой лодки. А Смолевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды отработает действия на случай мора рыбы.

"Последней вводной в этот день станет реагирование на обрушение кровли здания выставочного комплекса на территории индустриального парка "Великий Камень", - сообщили в МЧС.

Во второй день службы района будут "бороться" с непогодой: обильные дожди приведут к подмыванию автомобильного моста через реку Плиса, что создаст угрозу его частичного обрушения. Также из-за сильного ветра и падения деревьев на опоры линий электропередачи без электроснабжения останется один из населенных пунктов района, помощь потребуется также прохожему, получившему травму.

В этот же день службы ликвидируют последствия аварии с выбросом аммиака на ОАО "Смолевичи Бройлер" и потушат загорание на мебельной фабрике. Завершающим этапом второго дня учений станет реагирование аварийных служб на сообщение об утечке газа в подвале дома.

"В третий день участники учений отработают теоретические и практические вводные для оценки общей готовности районного звена гражданской обороны", - проинформировали в спасательном ведомстве.

В течение всех трех дней учений на территории района будет работать комиссия по чрезвычайным ситуациям для оперативного реагирования на складывающуюся обстановку, принятия управленческих решений, привлечения в случае необходимости дополнительных сил и средств.

В учениях примут участие службы и организации района, ГААСУ "АВИАЦИЯ", республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС, Минское отделение белорусской железной дороги, представители областных организаций и структур.-0-