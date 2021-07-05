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Пеллетный завод начнут строить в Барановичском районе

05.07.2021 12:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский лесхоз в этом году начнет строительство завода по производству топливных гранул, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор лесхоза Виталий Жолнерчик.

Завод построят на производственном участке в деревне Лесино, по соседству с открывшимся в прошлом году лесопильным цехом. Полученные там дрова, щепу и опилки будут перерабатывать в пеллеты, обеспечив безотходное производство. В год на заводе намерены выпускать до 20 тыс. т топливных гранул. На строительство привлекут собственные средства лесхоза и банковский кредит.

"Начали изготавливать проект месяца три назад. Сейчас он направлен на экологическую экспертизу. В середине июля должны дать заключение. Также отдали проект на строительную экспертизу. Если все будет нормально, думаю, стройку начнем в сентябре-октябре. Первоначальный платеж за оборудование заплатили через ОАО "Промагролизинг". Ориентировочно, в августе начнется поставка", - рассказал Виталий Жолнерчик.

Производить пеллеты Барановичский лесхоз будет из собственного сырья. В частности, на участке в Лесино в месяц образовывается около 600 куб.м щепы и примерно 200 куб.м опилок. В цеху в Ивацевичском районе за такой же период получают еще около 150 куб.м опилок. Возможно, придется использовать сырье и соседних лесхозов.

Ориентировочно, завод введут в эксплуатацию летом 2022 года. С его открытием в деревне Лесино получится деревообрабатывающий кластер. Там еще планируют построить навесы для хранения пеллет и пиломатериалов. В перспективе могут приобрести сушильные комплексы.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Завод построят на производственном участке в деревне Лесино, по соседству с открывшимся в прошлом году лесопильным цехом. Полученные там дрова, щепу и опилки будут...
 
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