ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самолеты Могилевского аэроклуба ДОСААФ в небе над Александрией выполнят фигуры высшего пилотажа

05.07.2021 12:33 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Самолеты Могилевского аэроклуба ДОСААФ нарисуют сердце со стрелой в небе над Александрией во время проведения республиканского праздника "Купалье". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник Могилевского аэроклуба ДОСААФ имени А.М. Кулагина Иван Касим.

"На мероприятии будут задействованы три самолета Як-55, которые покажут фигуры высшего пилотажа, - рассказал собеседник. - Самым зрелищным станет момент, когда над Днепром два самолета выведут в воздухе очертания сердца, а третий по диагонали пронзит его воображаемой стрелой. Предстоящая программа сложна по технике исполнения, но мы постараемся отработать ее красиво и эффектно".

Еще один летательный аппарат Ан-2 выбросит в небо десять парашютистов, один из которых развернет государственный флаг площадью почти 730 кв.м и весом около 80 кг. Это станет завершающим аккордом воздушного представления.

Демонстрационные полеты Могилевского аэроклуба начнутся в 18.00. Они будут сопровождать концертную программу "Неба над Магілёўшчынай", с которой на праздничную сцену выйдет обладательница медали Франциска Скорины солистка Могилевской областной филармонии Ольга Горничар.

По словам Ивана Касима, аэроклуб постоянно выступает на значимых мероприятиях и праздниках, которые проходят на территории области. Тем не менее зрители, как взрослые, так и юные, всегда с восторгом и нетерпением ждут появления самолетов и парашютистов в небе.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолеты Могилевского аэроклуба ДОСААФ нарисуют сердце со стрелой в небе над Александрией во время проведения республиканского праздника "Купалье".
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Смолевичском районе 7-9 июля пройдут учения по ликвидации ЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by