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Соревнования санитарных дружин прошли в Минском районе
05.07.2021 13:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям состоялись ежегодные районные соревнования санитарных дружин, в которых приняли участие санитарные формирования гражданской обороны трудовых коллективов предприятий и организаций Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Для определения сильнейшей санитарной дружины команды приняли участие в пяти этапах конкурса. Первый этап - проверка табельного оснащения санитарной дружины и умения пользоваться им. Второй - работа санитарной дружины в очаге комбинированного поражения. Третий - работа санитарной дружины в очаге химического поражения. Четвертый - работа санитарной дружины в очаге инфекционного заболевания и пятый этап - теоретический конкурс.
В итоге первое место и право представлять Минский район на областных соревнованиях получила команда филиала "Минское управление магистральных газопроводов" ОАО "Газпром Трансгаз Беларусь". Второе место заняла команда ОАО "РАПС". Почетное третье место у санитарной дружины ГП "Восход".
Санитарным дружинам, занявшим призовые места, вручены кубки, медали, почетные грамоты и ценные призы.-0-
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Для определения сильнейшей санитарной дружины команды приняли участие в пяти этапах конкурса.
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