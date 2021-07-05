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Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 6 июля

05.07.2021 14:45 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 6 июля организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители ОАО "Камволь", ГП "ЖЭУ № 1 Советского района Минска", ГП "Аква-Минск", ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс".

Нанимателями будет проведен подбор соискателей, в том числе с возможностью обучения на рабочем месте, по профессиям мастер, администратор, горничная, комплектовщик, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, прядильщик, оператор гребнечесального оборудования, оператор ленточного оборудования, оператор ровничного оборудования, оператор тростильного оборудования и другие.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.
 
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