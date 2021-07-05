Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с открытием автодорожной эстакады транспортной развязки по ул.Московской - ул.Толстого (1-е кольцо) в Минске с 6 июля изменится движение двух автобусов, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Движение автобусов по маршрутам №73 "ДС Серова - Лебяжий" и №163 "ДС Сухарево-5 - Воронянского" с 6 июля на участке от ул.Чкалова в направлении пр.Победителей организуется по ул.Московской, автодорожной эстакаде, ул.Толстого, ул.К.Цеткин, ул.Немига и далее по маршрутам с учреждением остановочных пунктов "Пл. Мясникова" (по ул.К.Цеткин), "Музыкальный театр", "Мясникова" (по ул.Немига).-0-