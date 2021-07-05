Могилевский зоосад организовал благотворительную акцию для детей центра паллиативной помощи

Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском зоосаде появились инклюзивные дни - каждый вторник дети с ограниченными возможностями и их семьи могут посетить зоосад бесплатно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор "УО Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж им. К.П. Орловского" Михаил Сосонко.

"Таким образом мы решили поддержать семьи с детьми, которые состоят в могилевском центре паллиативной помощи. Мы хотим дать им возможность отдохнуть и получить положительные эмоции, - отметил директор учреждения образования. - Для бесплатных посещений определили день недели - это вторник. В день принимаем около 3-4 семей. Так, в прошлый вторник наш зоосад посетили 18 человек".

В программе посещений: знакомство с обитателями зоосада, возможность прокатиться на лошадях и железной дороге, посмотреть зубров, покормить животных в контактной части зоосада.

"В семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, редко получается проводить время на отдыхе вместе. Потому что те, у кого есть проблемы со здоровьем, всегда требуют к себе больше внимания. А здесь у всех членов семьи есть возможность провести время с пользой, получить заряд позитива и чуть лучше узнать окружающий мир", - отметил Михаил Сосонко.

Как подчеркнул директор агролесотехнического колледжа, благотворительная акция будет длиться до конца лета. В планах на будущее - сделать ее на постоянной основе.-0-