ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могилевский зоосад организовал благотворительную акцию для детей центра паллиативной помощи

05.07.2021 17:27 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском зоосаде появились инклюзивные дни - каждый вторник дети с ограниченными возможностями и их семьи могут посетить зоосад бесплатно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор "УО Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж им. К.П. Орловского" Михаил Сосонко.

"Таким образом мы решили поддержать семьи с детьми, которые состоят в могилевском центре паллиативной помощи. Мы хотим дать им возможность отдохнуть и получить положительные эмоции, - отметил директор учреждения образования. - Для бесплатных посещений определили день недели - это вторник. В день принимаем около 3-4 семей. Так, в прошлый вторник наш зоосад посетили 18 человек".

В программе посещений: знакомство с обитателями зоосада, возможность прокатиться на лошадях и железной дороге, посмотреть зубров, покормить животных в контактной части зоосада.

"В семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, редко получается проводить время на отдыхе вместе. Потому что те, у кого есть проблемы со здоровьем, всегда требуют к себе больше внимания. А здесь у всех членов семьи есть возможность провести время с пользой, получить заряд позитива и чуть лучше узнать окружающий мир", - отметил Михаил Сосонко.

Как подчеркнул директор агролесотехнического колледжа, благотворительная акция будет длиться до конца лета. В планах на будущее - сделать ее на постоянной основе.-0-

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе посещений: знакомство с обитателями зоосада, возможность прокатиться на лошадях и железной дороге, посмотреть зубров, покормить животных в контактной...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Скрининговый центр по выявлению онкозаболеваний планируют создать в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by