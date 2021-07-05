Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 16 участках

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку планируется нанести на 16 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 6 июля дорожную разметку будут наносить на ул.Варвашени, ул.Алтайской, ул.Городецкой, ул.Ложинской, ул.Уручской, участке ул.Орловской от пер.Нововиленского до ул.Нововиленской, перекрестке ул.Сурганова - ул.Беды - ул.Куйбышева, перекрестке пр.Независимости - ул.Калиновского, перекрестке пр.Независимости - ул.Дорошевича, участке ул.Бобруйской от ул.Ленинградской до ул.Ульяновской, ул.Мирошниченко, ул.Гамарника, ул.Карбышева, участке пр.Независимости от ул.Калиновского до 9-го км МКАД, пр.Победителей и ул.Кижеватова.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-