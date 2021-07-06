Сказка-игра и перфоманс - Могилевский кукольный театр обустроит творческую площадку в Александрии

Источник материала: БелТА

6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Спектакли, уличный перфоманс и тематическую фотозону впервые предложит для гостей Могилевский областной кукольный театр на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 10 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель литературно-драматической части учреждения культуры Валерий Плишань.

Для зрителей актеры театра готовят яркую программу: это будут уличный перфоманс, тематическая зона со сказочными персонажами и показами спектаклей. "Для маленьких зрителей мы привезем спектакль "Медвежонок Рим-Цым-Цы" - это музыкальная сказка-игра. Всего в течение дня будет два показа - в 15.00 и в 17.30, - рассказал руководитель литературно-драматической части. - Проходить спектакли будут под навесом на открытом воздухе. Вместимость зрительного зала - около 50 человек".

Развлекать маленьких зрителей будут ростовые куклы. "Одним из персонажей станет Человек-коробка. И у ребят будет возможность разукрасить его фломастерами. Мы уже опробовали такую форму работы - дети остаются в восторге", - отметил Валерий Плишань.

"В этом году мы впервые станем участниками республиканского праздника в Александрии. Такая площадка - новая для нас, поэтому мы все немного волнуемся. Сейчас у актеров активно идут репетиции", - рассказал Валерий Плишань.-0-