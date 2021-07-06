Виртуальное путешествие по Александрии подготовила Могилевская областная библиотека

Источник материала: БелТА

6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Виртуальный туристический маршрут "Александрия собирает друзей" разработала Могилевская областная библиотека им. В.И.Ленина, рассказали корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

"Общий читальный зал библиотеки продолжил серию виртуальных путешествий по Могилевщине и дополнил краеведческую базу данных "Туристическая карта Могилевщины" новым маршрутом по республиканскому празднику "Купалье", - отметили собеседники. - В четырехминутном видео рассказывается об истории становления праздника в Александрии и его традициях, а также демонстрируются фотографии разных лет с самого мероприятия".

"Туристическая карта Могилевщины" - это информационный ресурс, который размещен на сайте библиотеки и содержит сведения об историко-культурном наследии региона. Сотрудники учреждения разработали его для того, чтобы познакомить пользователей сети с архитектурными достопримечательностями, природными памятниками, культурой и традициями Могилевской области.

Материалы ресурса сгруппированы по районам. Страница каждого из них состоит из разделов: "Общая информация", "Архитектура", "Природа", "Культура", "Традиции". Разделы дополнены фотографиями, списком литературы и координатами расположения объекта на виртуальной карте области.

При создании краеведческой базы были использованы документы из фонда областной библиотеки им. В.И.Ленина, материалы из свободных источников сети интернет. По мере поступления новой информации разделы ресурса регулярно обновляются.-0-