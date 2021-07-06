Организацию в Могилевской области обязали выплатить Br280 тыс. налогов и пени по итогам проверки

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6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти Br280 тыс. налогов и пеней предъявлено к уплате одному из ОАО Могилевской области после выборочной проверки, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по региону.

При проверке одного из ОАО, производящего этиловый спирт, установлено, что продукция приобреталась у взаимозависимой организации - одной из иностранных компаний. "При этом представленное руководством ОАО пояснение не позволило сделать вывод о том, что примененные цены по контролируемой сделке являются рыночными, и не объясняло высокий показатель валовой рентабельности взаимозависимого лица", - отметили в пресс-центре.

Валовая рентабельность затрат по анализируемой сделке превысила максимальное значение диапазона рыночных показателей рентабельности. Сотрудники инспекции откорректировали налоговую базу налога на прибыль, по результатам которой уменьшены затраты (себестоимость) по приобретенным у иностранной организации товарам.

"За нарушения, установленные при проверке, организация и ее должностные лица будут привлечены к административной ответственности", - подчеркнули в пресс-центре.-0-