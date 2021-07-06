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Столичную Степянку планируют активнее застраивать многоквартирным жильем

06.07.2021 10:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение изменений в градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Карвата - местного проезда - северной территории гаражной застройки - МКАД - продолжения ул. Ваупшасова - северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95 ЛРпр - железной дороги вынесено на общественное обсуждение. Соответствующее объявление размещено на сайте администрации Партизанского района столицы, сообщает БЕЛТА.

Обсуждение начнется с 12 июля и продлится до 5 августа. Экспозиция будет представлена в фойе администрации района до 26 июля, презентацию в электронном виде разместят на сайте администрации с 12 июля. Тогда, вероятно, появится возможность детально сравнить предыдущий и нынешний варианты градостроительного проекта застройки Степянки (прошлое обсуждение проводилось три года назад).

Сейчас проектируемая территория площадью 142 га включает зоны жилой смешанной многоквартирной застройки, специализированного назначения и озелененных ландшафтно-рекреационных территорий. Проектом предусмотрено масштабное строительство многоквартирных домов - 2876 квартир в составе двух микрорайонов. Новое строительство затронет в основном территорию бывшей воинской части. Намечен снос 28 усадебных домов (вблизи железной дороги) и некоторых малоэтажек (39 квартир). Ожидается, что численность населения на проектируемой территории вырастет примерно в два раза, в том числе на первом этапе реализации - с 5 до 7 тыс. человек.

Также на первом этапе освоения территории построят новый детский сад на 250 мест, школу на 480 мест с бассейном, поликлинику с детским отделением, многоуровневые паркинги. Выделены инвестиционные участки под физкультурно-оздоровительный комплекс с баней, торговые или многофункциональные объекты. Социальная инфраструктура прирастет на последующем этапе освоения: предполагается еще один детский сад, гостиница, офисно-деловое здание с детской школой искусств, кафе, диспетчерская станция общественного транспорта и другие объекты.

Заказчиком на разработку проекта детального планирования выступил комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчик - УП "Минскградо".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обсуждение начнется с 12 июля и продлится до 5 августа. Экспозиция будет представлена в фойе администрации района до 26 июля, презентацию в электронном виде...
 
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