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ФОТОФАКТ: Оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна" приняли в новую смену 1,6 тыс. детей

06.07.2021 10:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 тыс. детей прибыли 5 июля на отдых в детские оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна", расположенные в Молодечненском и Смолевичском районах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мальчиков и девочек доставили на отдых 40 автобусов. Как рассказали в холдинге "Горизонт", которому принадлежат эти детские учреждения, для отдыха и оздоровления ребят созданы хорошие условия. Подготовлены насыщенные культурные и развлекательные программы.-0-

ФОТОФАКТ: Оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна" приняли в новую смену 1,6 тыс. детей
ФОТОФАКТ: Оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна" приняли в новую смену 1,6 тыс. детей
ФОТОФАКТ: Оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна" приняли в новую смену 1,6 тыс. детей
ФОТОФАКТ: Оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна" приняли в новую смену 1,6 тыс. детей
ФОТОФАКТ: Оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна" приняли в новую смену 1,6 тыс. детей
ФОТОФАКТ: Оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна" приняли в новую смену 1,6 тыс. детей
 
Теги: Минск
 
 
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Мальчиков и девочек доставили на отдых 40 автобусов. Как рассказали в холдинге "Горизонт", которому принадлежат эти детские учреждения, для отдыха и оздоровления...
 
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