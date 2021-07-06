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ФОТОФАКТ: Оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна" приняли в новую смену 1,6 тыс. детей
06.07.2021 10:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 тыс. детей прибыли 5 июля на отдых в детские оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна", расположенные в Молодечненском и Смолевичском районах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Мальчиков и девочек доставили на отдых 40 автобусов. Как рассказали в холдинге "Горизонт", которому принадлежат эти детские учреждения, для отдыха и оздоровления ребят созданы хорошие условия. Подготовлены насыщенные культурные и развлекательные программы.-0-
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Мальчиков и девочек доставили на отдых 40 автобусов. Как рассказали в холдинге "Горизонт", которому принадлежат эти детские учреждения, для отдыха и оздоровления...
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