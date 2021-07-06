Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 тыс. детей прибыли 5 июля на отдых в детские оздоровительные лагеря "Горизонт" и "Волна", расположенные в Молодечненском и Смолевичском районах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мальчиков и девочек доставили на отдых 40 автобусов. Как рассказали в холдинге "Горизонт", которому принадлежат эти детские учреждения, для отдыха и оздоровления ребят созданы хорошие условия. Подготовлены насыщенные культурные и развлекательные программы.-0-























