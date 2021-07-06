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В Гродненской области проводится комплексная проверка органов управления территориальной обороны

06.07.2021 10:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области проводится комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"В соответствии с указаниями главы государства с 6 июля проводится первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области. Соответствующую директиву сегодня вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Виктор Гулевич председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Каранику", - отметили в ведомстве.

Целью проверки является контроль способности должностных лиц исполнительных комитетов обеспечить развертывание территориальной обороны. В ходе проверки местные органы власти Мостовского района Гродненской области сформируют штаб территориальной обороны района и отдельный стрелковый батальон территориальных войск.

"Сегодня мы начинаем первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гродненской области. Данное мероприятие в целом носит плановый характер, вместе с тем по указанию главы государства в порядок ее проведения были внесены отдельные коррективы. Губернатору поставлена задача на формирование территориальных войск Мостовского района с призывом около 200 военнообязанных. Во время формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки владения оружием и техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны, в том числе с органами внутренних дел. Первый этап проверки завершится проведением командно-штабного учения, в ходе которого территориальные войска отработают задачи по охране и обороне объектов, ведению разведывательно-поисковых действий", - рассказал Виктор Гулевич.

Мероприятия позволят объективно оценить эффективность созданной системы управления формированием территориальных войск Гродненской области и готовность сил территориальной обороны выполнить поставленные задачи.

Второй этап проверки запланирован на октябрь. Также будет проверено еще девять районов Гродненской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Целью проверки является контроль способности должностных лиц исполнительных комитетов обеспечить развертывание территориальной обороны. В ходе проверки...
 
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