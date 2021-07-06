ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два парка обустроят в Московском районе Минска

06.07.2021 10:59 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком утвердил градостроительный проект ландшафтно-рекреационной зоны в границах пр.Дзержинского - ул.Каролинская - ул.Ежи Гедройца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектируемая территория находится в Московском районе. Она ограничена магистральной улицей городского значения по пр.Дзержинского, границами зон жилой многоквартирной и общественно-специализированной застройки, магистральной улицей районного значения Каролинская и жилой улицей Ежи Гедройца.

Реализовать все проектные решения на территории собираются во время первого этапа строительства. Его завершат до 2023 года. Градостроительный проект предполагает освоение, реконструкцию и благоустройство местности, обводнение, строительство площадок для игр, отдыха и спорта, беседок, навесов, пешеходных и велосипедных дорожек, малых архитектурных форм.

Так, в течение двух лет на проектируемой территории обустроят ландшафтно-прогулочный парк и специализированный физкультурно-оздоровительный парк "Студенческий". Они находятся рядом с жилыми домами и предназначены для детей, молодежи, пенсионеров, поэтому там планируют организовать зоны для размеренного отдыха, общения с природой и физкультурных занятий за счет строительства пешеходных и велосипедных дорожек, развлекательных площадок. Для организации прямого пешеходного сообщения между жилыми кварталами в ландшафтно-прогулочном парке построят пешеходный мост со стороны ул.Гедройца через водную систему на противоположный берег.

На проектируемой территории также завершат формирование храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского, где возведут храм и церковный дом с хозяйственным блоком. Рядом будут созданы места для временного хранения автотранспорта.

Уделят внимание во время благоустройства местности и улично-дорожной сети. Градостроительный проект предусматривает продление ул.Чюрлениса по трассе проектируемой улицы до ул.Корженевского со строительством транспортной развязки над железнодорожными путями, а также увеличение троллейбусной линии по ул.Каролинской до ул.Я.Чечота.

Во время реализации проекта на территории высадят различные растения, чтобы обеспечить высокий уровень природного окружения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реализовать все проектные решения на территории собираются во время первого этапа строительства. Его завершат до 2023 года.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Платная парковка появится в центре Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by