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В Минске сегодня на пр.Партизанском временно ограничат движение
06.07.2021 13:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на пр.Партизанском временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"Сегодня с 14.00 до 16.00 вблизи дома №128 по Партизанскому проспекту в Минске в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - рассказали в СК.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
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