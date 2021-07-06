Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на пр.Партизанском временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 14.00 до 16.00 вблизи дома №128 по Партизанскому проспекту в Минске в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-