КГК Витебской области выявил завышение стоимости работ в стройорганизациях

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6 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Витебской области проверил строительные организации региона и в числе основных нарушений выявил завышение стоимости работ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в КГК области.

Вопросы эффективности управления строительным комплексом и функционирования строительных организаций в регионе рассмотрены коллегией областного Комитета госконтроля. Для участия в заседании были приглашены представители облисполкома, руководство комитета по архитектуре и строительству облисполкома и строительных организаций региона.

На заседании отметили, что в стройотрасли Витебщины существуют проблемы, затрудняющие ее развитие. Областной Комитет госконтроля в этом году во время проверок в четырех стройорганизациях выявил нарушения при распоряжении госимуществом, закупках, в сфере трудового законодательства и др. Обнаружены факты причинения вреда на сумму более Br100 тыс. и завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ на Br400 тыс. Установлено, что при корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию моста через реку Западная Двина в Полоцке в документацию были необоснованно включены ранее выполненные виды и объемы работ, а также работы, не подлежащие выполнению. В результате устранения во время проверки выявленных нарушений стоимость строительства была снижена на Br175 тыс.

Также только после вмешательства КГК Витебской области в оборот вовлечены использованные при производстве работ конструкции временного моста, приобретенные за счет средств бюджета. Это позволило уменьшить финансирование объекта и сэкономить Br2,3 млн. До этого заказчиком строительства соответствующие меры не принимались, а пригодные для повторного применения дорогостоящие металлоконструкции более полугода находились на временном хранении у подрядчика.

Особое внимание на заседании уделили возможным резервам для повышения эффективности стройкомплекса. Специалисты отметили: снижение затрат и повышение доходности строительных организаций могут обеспечиваться благодаря приобретению материалов и оборудования у производителей и исключению из цепочки поставок посредников, жесткому контролю за правильностью формирования цен на стройматериалы для финансируемых из бюджета объектов, исключению неэкономных решений на этапе проектирования объектов строительства.

Коллегия выработала предложения, чтобы не допустить нарушений законодательства со стороны строительных организаций, повысить их эффективность и усилить роль комитета по архитектуре и строительству облисполкома в организации результативной работы строительного комплекса области.-0-