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Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание

06.07.2021 13:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные учреждения госсаннадзора на основании результатов лабораторного контроля рекомендовали местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования ограничить или запретить купание в некоторых зонах рекреации. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Ограничить купание для детей предложено на центральном пляже озера Олтушское в дерене Олтуш Малоритского района, пляжах "Каскад-1" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова) в Гомеле, у водоема в деревне Александровка Жлобинского района, а также зонах отдыха на реке Случь в районе 11-го городка по ул.Социалистической в Слуцке и на водохранилище Рудня в деревне Рудня Слуцкого района.

Приостановить купание детей и взрослых (занятия водными видами спорта возможны) лучше на городском пляже на реке Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине.

Что касается запрета на купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта, то рекомендации коснулись городского пруда в Калинковичах, пляжа на реке Бася по ул.Верхне-Яловской в Чаусах, трех пляжей в Бобруйске: №1 "Центральный", ДУП "Санаторий имени Ленина", санатория "Шинник", - а также трех в Могилеве: Гребеневского водохранилища, на Днепре и Печерском озере. Также лучше не купаться на пляже Вильчицкого водохранилища в деревне Вильчицы Могилевского района.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 25 июня по 2 июля обследовали 359 зон рекреации. Исследовано 940 проб воды, из них 37 не соответствовали норме по микробиологическим и две по санитарно-химическим показателям.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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